एकनाथ शिंदे की फाइनेंस कंपनियों और साहूकारों को चेतावनी, बोले- किसानों से वसूली के लिए दबाव बनाया तो होगी सख्त कार्रवाई

Eknath Shinde Warning: महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए 7,500 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही किसानों को दिवाली से पहले तत्काल सहायता के तौर पर 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। शिंदे ने फाइनेंस कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और साहूकारों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने किसानों पर कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।