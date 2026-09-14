‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष से गूंज उठी मुंबई, लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब; 16800 पुलिसकर्मी तैनात

Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में 11 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ सोमवार को पूरा शहर भक्ति और उत्साह में डूब गया। मुंबई की गलियों और मोहल्लों में सुबह से ही ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष सुनाई दिए। ढोल-ताशों की गूंज के बीच श्रद्धालु भगवान गणेश की छोटी-बड़ी प्रतिमाओं को अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में विराजमान करने के लिए ले जाते नजर आए। कहीं पारंपरिक तरीके से गणपति का स्वागत हुआ तो कहीं भव्य जुलूस और आतिशबाजी के बीच बप्पा को पंडाल तक लाया गया।