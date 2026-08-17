पृथ्वीराज चव्हाण का यू-टर्न, तो RSP प्रमुख का गोपीनाथ मुंडे पर बड़ा दावा, कहा- वह भाजपा से तंग आ चुके थे

Maharashtra Politics: दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के दावे के बाद अब राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) के प्रमुख महादेव जानकर ने इस मामले में बड़ा दावा किया है। भाजपा नीत महायुति गठबंधन के पूर्व सहयोगी रहे जानकर ने कहा कि एक समय गोपीनाथ मुंडे भाजपा के भीतर के दबाव और परिस्थितियों से परेशान थे और कांग्रेस में जाने पर विचार कर रहे थे। हालांकि, उस समय वास्तव में क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने साफ किया कि वह उस समय हुई संबंधित बैठक में मौजूद नहीं थे।