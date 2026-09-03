मुंबई में FDA का एक्शन: ‘ईटक्लब ब्रांड्स’ सहित 4 फूड आउटलेट्स पर गिरी गाज, लाइसेंस निलंबित

एफडीए की जांच में कुर्ला स्थित 'रानी क्रिएटर्स कंसल्टेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स' में भी गंभीर खामियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में चूहों और कीड़ों का प्रकोप पाया गया। परिसर में तेल की चिकनाहट, जमा हुआ पानी और गंदगी भी मिली। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जा रहा था। कचरे और बेकार सामग्री के निपटारे की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिहाज से इन खामियों को गंभीर मानते हुए FDA ने खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया है।