केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया मोड़, सिया के भाई को वकील ने थमाया 10 करोड़ का मानहानि नोटिस

साहिल गोयल ने कहा, "हमने उन्हें कभी अपना वकील नियुक्त नहीं किया। वह जो भी दावा कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।" यह विवाद रविवार से शुरू हुआ था, जब एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने खुद को सिया गोयल का वकील बताते हुए मीडिया से बातचीत शुरू की थी। सोमवार को भी अदालत में सुनवाई के दौरान आशुतोष श्रीवास्तव और विपुल डुशिंग दोनों ही सिया की ओर से पेश हुए और करीब 40 मिनट तक चली सुनवाई में अपनी-अपनी दलीलें रखीं।