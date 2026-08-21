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मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा, जेसीबी को उठाते ही घर पर पलट गई क्रेन, 10 लोग घायल

Mumbai Kurla crane Accident: मुंबई के कुर्ला स्थित कुरैशी नगर इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) के निर्माण कार्य के दौरान एक क्रेन सीधे एक रिहायशी इमारत और पास के रेलवे ट्रैक पर जा गिरी।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Aug 21, 2026

Mumbai Crane Accident

मुंबई के कुर्ला में निर्माणाधीन साइट पर बड़ा हादसा (Photo: X/@ferozwala)

Mumbai News: मुंबई के कुर्ला स्थित कुरैशी नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एमएमआरडीए (MMRDA) के निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन को क्रेन की मदद से शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर एक घर पर जा गिरी। हादसे में घर को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घायल लोगों को सायन अस्पताल और कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है।

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार की रात करीब ढाई बजे कुर्ला और ट्रॉम्बे के बीच कुरैशी नगर इलाके में हुआ। निर्माण कार्य के दौरान क्रेन के जरिए जेसीबी मशीन को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन जेसीबी का वजन संभाल नहीं सकी और अचानक पलट गई। क्रेन का हिस्सा पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर भी जा गिरी।

स्थानीय लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

हादसा देर रात होने के कारण इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई। क्रेन गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने आसपास के क्षेत्र को खाली करवाने में मदद की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद लोगों को भी तत्काल वहां से हटाया गया।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, क्रेन कुर्ला-ट्रॉम्बे के बीच स्थित सिंगल रेलवे ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आई है। यह ट्रैक मुख्य रूप से मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इस दुर्घटना का मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं पर बड़ा असर नहीं पड़ा है और यात्री रेल सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

10 लोगों के घायल होने की खबर, बचाव अभियान जारी

हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रेलवे प्रशासन ने 9 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

उधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल रेलवे ट्रैक और घर पर गिरी क्रेन तथा मलबे को हटाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। यह भी जांच की जा रही है कि क्रेन से जेसीबी मशीन को शिफ्ट करते समय सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य और क्रेन से जुड़ा यह काम एमएमआरडीए की जिम्मेदारी के तहत चल रहा था। हादसे के सही कारणों और लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की जा रही है।

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Updated on:

21 Aug 2026 08:33 am

Published on:

21 Aug 2026 08:05 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा, जेसीबी को उठाते ही घर पर पलट गई क्रेन, 10 लोग घायल

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