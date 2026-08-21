मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा, जेसीबी को उठाते ही घर पर पलट गई क्रेन, 10 लोग घायल

Mumbai News: मुंबई के कुर्ला स्थित कुरैशी नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एमएमआरडीए (MMRDA) के निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन को क्रेन की मदद से शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर एक घर पर जा गिरी। हादसे में घर को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घायल लोगों को सायन अस्पताल और कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है।