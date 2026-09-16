‘आई एम ए गुड फूल’: शिक्षाविद संजीव सोनवणे की मौत की गुत्थी उलझी! पुलिस बोली- हर एंगल से कर रहे जांच

Maharashtra News: महाराष्ट्र के लातूर शहर के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान के निदेशक संजीव सोनवणे की मौत के मामले में अहम जानकारी सामने आई है। उनके द्वारा मृत्यु से पहले लिखा गया एक कथित पत्र मिला है। अंग्रेजी में लिखे इस पत्र में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराने और किसी तरह की जांच नहीं करने की बात लिखी है। पत्र के अंत में लिखे 'आई एम ए गुड फूल‘ (I am a good fool) वाक्य ने मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।