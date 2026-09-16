‘मुझे मुंबई जाकर मर जाने दो’: रो पड़े मनोज जरांगे, बिगड़ती तबीयत के बीच बोले- समाज के हक के लिए लड़ता रहूंगा

अपने संबोधन के दौरान जरांगे ने अपनी खराब होती सेहत का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनका शरीर थक चुका है। उन्होंने कहा कि अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं बची है, फिर भी वह अपना मुंबई दौरा पूरा करना चाहते हैं। जरांगे ने भावुक होते हुए कहा कि 'मुझे मुंबई जाकर मर जाने दो।' उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद समर्थकों के बीच चिंता का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है और वह समाज के बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।