Maha Election: चांदीवली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला?

मुंबई. चांदिवली विधानसभा से पिछली 4 बार से लगातार विधायक रहे नसीम खान पर कांग्रेस दिखाया फिर भरोसा चांदिवली विधानसभा से पिछली 4 बार से लगातार जीतते आ रहे कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ नसीम खान इस बार भी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में हैं। अब तक मनसे के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दिलीप (मामा) लांडे अब शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन वही भाजपा से बगावत कर भाजापा के नेता शुभ्रांसु दीक्षित की पत्नी ममता दीक्षित निर्दलीय मैदान में उतर कर युती की ताकत में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि युति के उम्मीदवार लांडे की ताकत बढ़ने से अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या वर्षों से चांदिवली विधानसभा क्षेत्र पर राज करते आ रहे कांग्रेस के नसीम की कुर्सी कही खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी।

28 उम्मीदवार मैदान में...

विदित हो कि नसीम खान जो कुर्ला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 20 साल से विधायक हैं। इस बार 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, इसके चलते लड़ाई कांटे की होना तय माना जा रहा है। इनमें से 13 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। जबकि मुख्य मुकाबला नसीम खान बनाम दिलीप लांडे के बीच होगा। लेकिन इनके अलावा भी मनसे से सुमित बारस्कर, एमआईएम से मोहम्मद कुरैशी, वंचितों के अब्दुल हसन खान और आम आदमी के सिराजुद्दीन खान भी मैदान में हैं।

नसीम खान और दिलीप लांडे...

2017 के आम चुनाव में मनसे टिकट पर पार्षद चुने जाने के बाद मनसे के छह पार्षद शिवसेना में शामिल हुए। इसलिए शिवसेना ने चांदिवली निर्वाचन क्षेत्र से लांडे को प्रत्याशी बनाया। लांडे ने पहले 2009 में मनसे के टिकट से नसीम खान को चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी, जिसमें नसीम को 82 हजार 616 लांडे को 48 हजार 901 उस समय शिवसेना की चित्रा सांगले को तीसरे स्थान मिल पाया था। बाद में पिछले नगरपालिका चुनाव में मनसे ने लांडे की जगह ईश्वर तायडे को नामांकन दिया था, लेकिन फिर तायडे को तीसरे में फेंक दिया गया। लेकिन इन दोनों चुनावों में नसीम खान को मिले वोटों में लांडे 33 हजार 357 मतों से पराजय प्राप्त हुआ।

