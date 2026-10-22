वाधवन पोर्ट के पास 5000 एकड़ में बनेगा मेगा केमिकल पार्क! मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र से मांगी मंजूरी

Maharashtra Chemical Park: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले में वाधवन पोर्ट के पास एक मेगा केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार 2,500 से 5,000 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस परियोजना को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। इस प्रस्ताव से महाराष्ट्र में रासायनिक उद्योगों के विकास और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, परियोजना की अंतिम मंजूरी और निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया केंद्र के फैसले पर निर्भर करेगी।