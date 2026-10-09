महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती? प्रदर्शनकारियों से लिखवाया- ‘जंतर-मंतर नहीं जाएंगे’, दिल्ली कूच करने वालों पर नजर

मुंबई के सांताक्रूज़ में रहने वाले 31 साल के क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट सदाफ रजा जैदी ने महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे और उनसे पूछा कि वह 10 अक्टूबर को कहां जाने वाले हैं। उनके मुताबिक, जब उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया, तो अधिकारियों ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो प्रदर्शन में जाने वाला है। जैदी का दावा है कि उनसे पुलिस स्टेशन में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसमें प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने की बात लिखी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे लाइव लोकेशन मांगी, लेकिन उन्होंने इसे साझा नहीं किया। ज़ैदी ने आशंका जताई कि जुलाई में NEET विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के कारण इस बार भी उन पर नजर रखी जा रही हो सकती है।