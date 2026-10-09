नाना पाटेकर की मौत पर तनुश्री दत्ता के कमेंट से भड़के Bigg Boss फेम राजीव अदातिया, बोले- ‘शर्मनाक और घिनौना’

नाना पाटेकर की मौत के बाद चर्चा आईं तनुश्री दत्ता (सोर्स: instagram/iamtanushreeduttaofficial/IMDb)
Tanushree Dutta Evil Dead Comment: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर की निधन के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के कथित ‘ईविल डेड’ कमेंट को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट राजीव अदतिया ने इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक और घिनौना बताया है। उन्होंने कहा कि किसी से निजी शिकायत होने का मतलब यह नहीं कि उसकी मौत का मजाक उड़ाया जाए। हालांकि, राजीव ने अपनी पोस्ट में तनुश्री का नाम नहीं लिया।
विवाद के बीच तनुश्री ने भी अपने बयान पर पछतावा नहीं होने की बात कही। उन्होंने नाना पाटेकर को ‘सैडिस्ट’ बताया और उनकी मौत को किसी चमत्कार से कम नहीं कहा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दोनों के बीच पुराने विवाद को चर्चा में ला दिया है।
राजीव अदतिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक एक्ट्रेस का नाना पाटेकर के बारे में ‘ईविल डेड’ कहना बेहद शर्मनाक और घिनौना है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ निजी मतभेद या शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक सीमा होती है, जिसे पार नहीं करना चाहिए।
राजीव के मुताबिक, किसी को पसंद करना या न करना अलग बात है, लेकिन उसकी मौत का मजाक उड़ाना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि शोहरत मिलने का मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति में तहजीब और गरिमा भी हो। लोगों को क्रूरता को हिम्मत और अपमान को ताकत नहीं समझना चाहिए। राजीव ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि किसी को किसी की मौत पर दुख जताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके मुताबिक, बुनियादी शिष्टाचार का तकाजा है कि किसी की मौत का जश्न न मनाया जाए।
तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच विवाद साल 2008 से जुड़ा है। तनुश्री ने आरोप लगाया था कि फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज’ के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और उनका यौन उत्पीड़न किया।
अक्टूबर 2018 में तनुश्री ने इस कथित घटना को लेकर नाना पाटेकर और तीन अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नाना ने इन आरोपों से इनकार किया था।
साल 2018 में तनुश्री के आरोपों ने भारतीय मनोरंजन जगत में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले कथित उत्पीड़न को लेकर बहस तेज कर दी थी। ये मामला उन घटनाक्रमों में शामिल था, जिनके बाद भारत में #MeToo आंदोलन को व्यापक चर्चा मिली।
अब नाना पाटेकर की मौत के बाद तनुश्री की टिप्पणी और राजीव अदतिया की प्रतिक्रिया ने इस पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। फिलहाल, तनुश्री दत्ता ने राजीव की आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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