नाना पाटेकर की मौत पर तनुश्री दत्ता के कमेंट से भड़के Bigg Boss फेम राजीव अदातिया, बोले- ‘शर्मनाक और घिनौना’

राजीव के मुताबिक, किसी को पसंद करना या न करना अलग बात है, लेकिन उसकी मौत का मजाक उड़ाना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि शोहरत मिलने का मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति में तहजीब और गरिमा भी हो। लोगों को क्रूरता को हिम्मत और अपमान को ताकत नहीं समझना चाहिए। राजीव ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि किसी को किसी की मौत पर दुख जताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके मुताबिक, बुनियादी शिष्टाचार का तकाजा है कि किसी की मौत का जश्न न मनाया जाए।