राष्ट्रवाद पर नाना पाटेकर से भिड़ गए थे नसीरुद्दीन शाह, खूब हुआ था बवाल, अब निधन के बाद बोले- अधूरी रह गई मेरी ख्वाहिश

Naseeruddin Shah On Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उन्हें याद कर रहे हैं। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ काम नहीं कर पाने का अफसोस जाहिर किया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वह नाना की बहुत इज्जत करते थे और उनसे लगाव भी रखते थे, लेकिन दोनों को कभी एक साथ स्क्रीन साझा करने का मौका नहीं मिला। दिलचस्प बात ये है कि दोनों कलाकार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम बैक' का हिस्सा थे, लेकिन उनके दृश्य एक साथ नहीं थे।