राष्ट्रवाद पर नाना पाटेकर से भिड़ गए थे नसीरुद्दीन शाह, खूब हुआ था बवाल, अब निधन के बाद बोले- अधूरी रह गई मेरी ख्वाहिश

नसीरुद्दीन शाह-नाना पाटेकर (फोटो सोर्स- IMDb)
Naseeruddin Shah On Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उन्हें याद कर रहे हैं। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ काम नहीं कर पाने का अफसोस जाहिर किया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वह नाना की बहुत इज्जत करते थे और उनसे लगाव भी रखते थे, लेकिन दोनों को कभी एक साथ स्क्रीन साझा करने का मौका नहीं मिला। दिलचस्प बात ये है कि दोनों कलाकार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम बैक' का हिस्सा थे, लेकिन उनके दृश्य एक साथ नहीं थे।
नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। अपने लंबे करियर में नाना ने कई यादगार किरदार निभाए और अपनी दमदार आवाज तथा अलग अभिनय शैली से दर्शकों के बीच पहचान बनाई। उनके निधन के बाद कई कलाकारों ने उनसे जुड़ी यादें साझा की हैं।
नसीरुद्दीन शाह ने नाना पाटेकर को याद करते हुए कहा कि उनके साथ कई यादें जुड़ी हैं, लेकिन एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि उन्हें नाना के साथ काम करने का अवसर नहीं मिला। दोनों कलाकार करीब चार दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे, लेकिन किसी फिल्म में साथ अभिनय करने का मौका नहीं बन पाया।
साल 2015 में आई फिल्म ‘वेलकम बैक’ में दोनों कलाकार शामिल थे। हालांकि, फिल्म में उनके दृश्य अलग-अलग थे और दर्शकों को दोनों को एक साथ अभिनय करते देखने का मौका नहीं मिला। नसीरुद्दीन शाह के बयान से पता चलता है कि वह नाना पाटेकर को एक कलाकार के तौर पर कितना सम्मान देते थे।
नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह के बीच पहले वैचारिक मतभेद भी सामने आए थे। साल 2023 में ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘द केरल स्टोरी’ और ‘गदर 2’ जैसी फिल्मों को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने इन फिल्मों को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। इसके बाद नाना पाटेकर ने उनके विचारों से असहमति जताते हुए राष्ट्रवाद और फिल्मों के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी।
इससे पहले हाल में नसीरुद्दीन शाह और अभिनेता पीयूष मिश्रा के बीच भी वैचारिक मतभेद चर्चा में आए थे। हालांकि, नाना पाटेकर के निधन के बाद नसीरुद्दीन शाह की ओर से साझा की गई यादों में उनके प्रति सम्मान और साथ काम नहीं कर पाने का अफसोस प्रमुख रहा।
अभिनेत्री गुल पनाग ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने नाना के साथ फिल्म ‘अब तक छप्पन 2’ में काम किया था। गुल पनाग ने उन्हें बड़े दिल वाला, मददगार और दूसरों का ख्याल रखने वाला इंसान बताया। उन्होंने कहा कि नाना फिल्म इंडस्ट्री में मिले सबसे अच्छे लोगों में से एक थे और अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी जागरूक रहते थे।
गुल पनाग ने कहा कि नाना के निधन की खबर पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने उनके साथ काम करने के अनुभव को अपने लिए खास बताया और कहा कि वह उन्हें हमेशा याद रखेंगी।
नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस पर किया गया। उनके निधन से सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिसने दशकों तक अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। नसीरुद्दीन शाह के लिए उनके साथ काम नहीं कर पाना एक अधूरी इच्छा बनकर रह गया।
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