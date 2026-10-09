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निधन के बाद अधूरा रह गया नाना पाटेकर का ये काम, इसी हफ्ते करने वाले थे माधुरी दीक्षित के साथ शूट

Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर के निधन के बाद जहां एक तरफ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ उनके अधूरे काम और रुके हुए शूट्स को लेकर भी अब खबरें सामने आ रही हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 09, 2026

Nana Patekar Death News

नाना पाटेकर-माधुरी दीक्षित (फोटो सोर्स- IMDb)

Nana Patekar Death News: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने से पहले उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जो उनके प्रशंसकों को भावुक कर सकती है। नाना पाटेकर इस वीकेंड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के होस्ट किए जाने वाले मराठी क्विज शो ‘कोण होणार करोड़पति’ के प्रीमियर एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर नजर आने वाले थे। इसके लिए इस वीकेंड शूटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अभिनेता का निधन हो गया। अब शो के प्रीमियर एपिसोड में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी।

नाना पाटेकर के निधन के बाद माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि नाना पाटेकर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक अनमोल और दिग्गज कलाकार खो दिया है। माधुरी ने उन्हें महान कलाकार, दमदार व्यक्तित्व और ऐसी आवाज का मालिक बताया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अभिनेता के परिवार और करीबियों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।

माधुरी दीक्षित के साथ इस फिल्म में किया था काम

माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर ने साल 1998 में आई फिल्म ‘वजूद’ में साथ काम किया था। दोनों कलाकारों की इस फिल्म में मौजूदगी को दर्शकों ने देखा था। अब मराठी क्विज शो के प्रीमियर एपिसोड में नाना की खास मौजूदगी की योजना थी। उनके निधन के बाद यह कार्यक्रम उनके प्रशंसकों के लिए एक अधूरी रह गई मुलाकात की तरह हो सकता है।

‘कोण होणर करोड़पति’ मराठी भाषा का क्विज शो है, जो हिंदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का मराठी संस्करण है। इस शो को माधुरी दीक्षित होस्ट कर रही हैं। नाना पाटेकर को इस खास एपिसोड में देखने की उम्मीद कर रहे दर्शकों को अब उनकी जगह सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी।

75 साल की उम्र में हुआ नाना पाटेकर का निधन

नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। अभिनेता को पुणे के बाहरी इलाके में स्थित उनके फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने भी पिता को याद करते हुए कहा कि नाना साहेब जैसे व्यक्ति वास्तव में कभी नहीं जाते, क्योंकि उनके काम और उपलब्धियों ने उन्हें अमर बना दिया है। मल्हार ने यह भी कहा कि उनके पिता हमेशा लोगों को एकजुट करने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने में विश्वास रखते थे।

‘गमन’ से शुरू हुआ था अभिनय का सफर

नाना पाटेकर ने साल 1978 में फिल्म ‘गमन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ‘परिंदा’, ‘प्रहार’, ‘अंगार’, ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘खामोशी’ और ‘अब तक छप्पन’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया। गंभीर किरदारों से लेकर खलनायक और कॉमेडी तक, उन्होंने हर तरह की भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाई।

हाल के वर्षों में भी नाना फिल्मों में सक्रिय रहे। वह अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख जैसे कलाकारों के साथ ‘हाउसफुल 5’ में नजर आए। इसके अलावा उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ'रोमियो’ में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। अनिल कपूर और राधिका मदान की फिल्म ‘सूबेदार’ में भी उन्होंने कैमियो किया।

करीब पांच दशक तक भारतीय सिनेमा में अपनी छाप छोड़ने वाले नाना पाटेकर का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है। माधुरी दीक्षित के शो में उनकी प्रस्तावित मौजूदगी अब नहीं हो सकेगी, लेकिन उनके अभिनय और व्यक्तित्व से जुड़ी यादें प्रशंसकों के बीच हमेशा बनी रहेंगी।

निधन से पहले बेटे मल्हार को नाना पाटेकर सौंप गए बड़ी जिम्मेदारी, अब भावुक होते हुए बोला बेटा- कश्मीर में काम शुरू हो गया

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Updated on:

09 Oct 2026 02:35 pm

Published on:

09 Oct 2026 02:35 pm

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