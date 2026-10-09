निधन के बाद अधूरा रह गया नाना पाटेकर का ये काम, इसी हफ्ते करने वाले थे माधुरी दीक्षित के साथ शूट

Nana Patekar Death News: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने से पहले उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जो उनके प्रशंसकों को भावुक कर सकती है। नाना पाटेकर इस वीकेंड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के होस्ट किए जाने वाले मराठी क्विज शो ‘कोण होणार करोड़पति’ के प्रीमियर एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर नजर आने वाले थे। इसके लिए इस वीकेंड शूटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अभिनेता का निधन हो गया। अब शो के प्रीमियर एपिसोड में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी।