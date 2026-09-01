4 और 8 साल के बच्चों को छोड़ गई प्रियंका, व्हीलचेयर पर पति ने दी आखिरी विदाई, आरोपी छूटा! मालाड हादसे की दर्दनाक कहानी

Malad Accident: मुंबई के पश्चिमी उपनगर मालाड में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मामलेदारवाड़ी जंक्शन के पास तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद कई ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें मालाड निवासी 34 वर्षीय महिला वकील प्रियंका सत्रा की मौत हो गई, जबकि उनके पति मयंक सत्रा समेत कई लोग घायल हुए हैं।