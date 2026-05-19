‘लव जिहाद’ : विजय वर्मा बनकर की शादी, सच खुला तो बिहार ले जाकर महिला को जबरन पहनाया बुर्का और खिलाया गोमांस; 3 गिरफ्तार

Fake Identity Marriage Maharashtra: महाराष्ट्र के उल्हासनगर से 'लव जिहाद' और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक ने 'विजय वर्मा' नाम का फर्जी हिंदू कार्ड खेलकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि असलियत सामने आने के बाद आरोपी उसे बिहार ले गया, जहां उसे जबरन बुर्का व हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया और गोमांस (Beef) खिलाकर उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा और प्रताड़ित किया गया। महिला की शिकायत पर उल्हासनगर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।