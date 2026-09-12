‘मेरे भाई त्योहार को ध्यान में रखकर शांतिपूर्वक काम करेंगे’, मनोज जरांगे के मुंबई आने पर बोलीं अमृता फडणवीस

मनोज जरांगे पाटिल मुंबई आने के अपने फैसले पर कायम हैं। उनके समर्थकों की 12 सितंबर को बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें मुंबई आने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जरांगे का कहना है कि उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी है और सरकार की ओर से अनुमति दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के मुंबई की ओर बढ़ने का जिक्र करते हुए 'बिना नाक दबाए मुंह नहीं खोलना चाहिए' वाली कहावत पर भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।