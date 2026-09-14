‘यह मेरी आखिरी मुलाकात हो सकती है’, भावुक हुए मनोज जरांगे, बिना इजाजत कल मुंबई होंगे रवाना

मुंबई रवाना होने से पहले मनोज जरांगे ने आंदोलनकारियों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, "यह 5-6 दिनों का सफर मेरे लिए बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। रास्ते में मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। शायद यह मेरी आपसे आखिरी मुलाकात हो। अगर संभव हो तो ही मुझे विदा करने आएं। रास्ते में मेरा जगह-जगह हार-फूल पहनाकर स्वागत न करें, क्योंकि इससे मुझे इंफेक्शन होने और बीपी-शुगर बढ़ने का खतरा है। हर चौराहे पर केवल छोटा सा मंच बनाकर रखें ताकि मैं थोड़ा विश्राम कर आगे बढ़ सकूं।" यह कहते हुए मनोज जरांगे भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए।