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PM मोदी को लेकर राखी सावंत की भद्दी टिप्पणी पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘झाड़ू लगाने की नौकरी भी नहीं मिल सकती’

Kangana Ranaut Rakhi Sawant Controversy: कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में राखी सावंत की विवादित टिप्पणियों के बाद कंगना रनौत ने उनकी कड़ी आलोचना की। कंगना ने कहा कि ऐसे हमले जलन, नाकामियों और अहंकार से पैदा होते हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 14, 2026

Kangana Ranaut Slams Rakhi Sawant

राखी सावंत के पीएम मोदी वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत। (फोटो सोर्स: X- @iprince_4 and इन instagram- ians_india)

Kangana Ranaut Rakhi Sawant Controversy: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने स्मृति ईरानी, पीएम नरेंद्र मोदी और खुद पर टिप्पणी करने को लेकर राखी सावंत को करारा जवाब दिया है। राखी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कंगना और स्मृति ईरानी के बारे में भद्दी बातें कही थीं। राखी ने कहा था कि वह भी पीएम मोदी को वह सब "दे सकती हैं" जो कंगना रनौत और स्मृति ईरानी ने उन्हें दिया था। कंगना रनौत ने अब राखी को करारा जवाब दिया है और कहा, "असफल" और कड़वाहट से भरे लोग अपनी नाकामियों, जलन, ईर्ष्या और अहंकार को सही ठहराने के लिए "सफल महिला के चरित्र हनन" पर जल्दी उतर आते हैं।

कंगना रनौत ने राखी सावंत को करारा जवाब दिया

राखी की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया। एक्ट्रेस ने लिखा, "सिर्फ वही नहीं, बल्कि ज्यादातर असफल और कड़वाहट से भरे लोग अपनी जलन, नाकामियों और अहंकार को सही ठहराने के लिए सफल महिलाओं के चरित्र हनन पर उतर आते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे बार-बार होने वाले, जानबूझकर किए गए हमलों और सार्वजनिक चरित्र हनन के आगे कमजोर पड़ना बंद करें।"

उन्होंने आगे महिलाओं से अपील की कि वे ऐसी बातों से अपमानित या आहत महसूस न करें और बार-बार सफाई देना बंद करें। इसके बाद कंगना ने राखी पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा, "तो हां मेरे प्यारों!! तुम भी सफलता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन पता है क्या!! बदकिस्मती से किसी को तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है।"

तुम्हें स्वीपर की नौकरी नहीं मिल सकती थी

कंगना ने आगे लिखा, "याद रखो, तुम्हारे सारे एहसान मिलाकर भी तुम्हें स्वीपर की नौकरी नहीं मिल सकती थी, उसके लिए भी कुछ काबिलियत और हुनर ​​की जरूरत होती है, तो निश्चिंत रहो, एहसान करो या न करो, तुम कहीं नहीं पहुंचने वाली हो, इसलिए बैठ जाओ, मेरी रील्स देखो और रोती रहो।"

राखी सावंत ने क्या कहा था?

यह विवाद राखी सावंत के 'MK टॉक्स' पॉडकास्ट में शामिल होने से शुरू हुआ। बातचीत के दौरान, राखी ने पीएम मोदी, कंगना रनौत और स्मृति ईरानी से जुड़ी एक टिप्पणी की। राखी ने कहा, "मोदी जी इधर-उधर क्यों देख रहे हैं? कंगना से उन्हें हड्डियों के अलावा क्या मिलेगा? मोदी जी, स्मृति, कंगना और इन सभी महिलाओं ने आपको ऐसा क्या दिया कि आपने उन्हें मंत्री बना दिया? तो जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया, वह मैं भी आपको दे सकती हूं।"

मुझे लगा था कि मोदी जी एक सीधे-सादे संत हैं

जब होस्ट ने राखी से पूछा कि उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने जवाब दिया, "क्या? प्यार! बहुत सम्मान!" साथ ही उन्होंने ऐसे इशारे किए जिनका अलग-अलग मतलब निकाला जा सकता था। इसके बाद भी राखी अपनी बात पर अड़ी रहीं कि वो "सम्मान" की बात कर रही थीं और कहा, "इन लोगों ने सम्मान दिया, मैं भी आपको सम्मान दूंगी, मोदी जी।" इस बातचीत में आगे राखी ने कहा, "मुझे लगा था कि मोदी जी एक सीधे-सादे संत हैं।"

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Entertainment

कंगना रनौत

Updated on:

14 Sept 2026 03:53 pm

Published on:

14 Sept 2026 03:33 pm

Hindi News / Entertainment / PM मोदी को लेकर राखी सावंत की भद्दी टिप्पणी पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘झाड़ू लगाने की नौकरी भी नहीं मिल सकती’

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