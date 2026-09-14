PM मोदी को लेकर राखी सावंत की भद्दी टिप्पणी पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘झाड़ू लगाने की नौकरी भी नहीं मिल सकती’

Kangana Ranaut Rakhi Sawant Controversy: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने स्मृति ईरानी, पीएम नरेंद्र मोदी और खुद पर टिप्पणी करने को लेकर राखी सावंत को करारा जवाब दिया है। राखी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कंगना और स्मृति ईरानी के बारे में भद्दी बातें कही थीं। राखी ने कहा था कि वह भी पीएम मोदी को वह सब "दे सकती हैं" जो कंगना रनौत और स्मृति ईरानी ने उन्हें दिया था। कंगना रनौत ने अब राखी को करारा जवाब दिया है और कहा, "असफल" और कड़वाहट से भरे लोग अपनी नाकामियों, जलन, ईर्ष्या और अहंकार को सही ठहराने के लिए "सफल महिला के चरित्र हनन" पर जल्दी उतर आते हैं।