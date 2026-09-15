Manoj Jarange: 18वें दिन भी अनशन जारी, आज मुंबई के लिए रवाना होंगे मनोज जरांगे; पुलिस ने फिर नहीं दी अनुमति

Manoj Jarange Maratha Andolan: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील का अनशन मंगलवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब मराठा कार्यकर्ता आज 15 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद जरांगे मुंबई जाने के अपने फैसले पर कायम हैं।