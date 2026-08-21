मुंबई-MMR में ऑटो-टैक्सी का सफर होगा महंगा, 1 सितंबर से बढ़ेगा किराया, जानें नया रेट

Mumbai Thane Navi Mumbai Auto Fare Increase: मुंबई और पूरे एमएमआर (मुंबई महानगर क्षेत्र) क्षेत्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 सितंबर 2026 से मुंबई समेत MMR रीजन में ऑटो-रिक्शा और काली-पीली टैक्सी का किराया बढ़ने जा रहा है। किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण (MMRTA) ने मंजूरी दे दी है। नई दरों के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा के न्यूनतम किराए में 1 रुपये और काली-पीली टैक्सी के न्यूनतम किराए में 2 रुपये की बढ़ोतरी होगी।