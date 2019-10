हर 15 मिनट में होगी एक मोनोरेल

mumbai monorail: There will be a every 15 minutes: बेड़े में शामिल होंगी 10 monorail मोनोरेल चार डिब्बों वाली मोनो रेल में प्रति कोच की लागत 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। एक संपूर्ण मोनों रेल की कीमत लगभग 40 करोड़ होने की संभावना है।