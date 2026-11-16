16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

अजित पवार बार-बार बारामती क्यों जाते थे? अमित शाह ने सुनाया दिलचस्प किस्सा, बोले- ‘मैं उनसे कई बार पूछता था’

Ajit Pawar Baramati: अमित शाह ने पुणे में अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री रहते हुए अजित पवार बार-बार बारामती क्यों जाते थे और कैसे जनता की समस्याएं सुनते थे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Updated: 16 Nov 2026, 2:56 PM IST

Amit Shah Ajit Pawar

अमित शाह ने अजित पवार को लेकर सुनाया दिलचस्प किस्सा

Amit Shah Ajit Pawar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय पुणे दौरे पर हैं। सोमवार (16 नवंबर) को उन्होंने पुणे में दिवंगत नेता अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत कई नेता मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अजित पवार से जुड़ी कई यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि अजित पवार उपमुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद बार-बार बारामती क्यों जाते थे और वहां जनता के बीच क्यों समय बिताते थे।

‘मैं अजित पवार से कई बार पूछता था…’

अमित शाह ने कहा कि वह अजित पवार से अक्सर पूछते थे कि उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद वह बार-बार बारामती क्यों जाते हैं। इसके जवाब में अजित पवार जनता की समस्याओं और उनके सवालों का हवाला देते थे। शाह के मुताबिक, अजित पवार कहते थे कि बारामती में लगने वाले जनता दरबार से उन्हें लोगों की समस्याओं की जानकारी मिलती है। उनका कहना था कि उनके घर का दरवाजा आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था और कोई भी व्यक्ति सुबह-सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें जगा सकता था। अमित शाह ने कहा कि राज्य के उपमुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने के बावजूद अजित पवार ने आखिरी समय तक जनता के बीच रहना नहीं छोड़ा। उन्हें हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद था।

महबूबा मुफ्ती बोलीं- कुलगाम का अखरान नौपोरा बना छावनी, आतंकियों की करतूत की सजा आम लोगों को देना गलत

ये भी पढ़ें
Mehbooba Mufti

कोरोना काल की भी अमित शाह ने सुनाई बात

अमित शाह ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा कि उस समय भी अजित पवार सुबह-सुबह अपने कार्यालय में मौजूद रहते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के सहकारिता क्षेत्र में अजित पवार के योगदान की भी तारीफ की। शाह ने कहा कि दूध संघों, चीनी मिलों और सहकारी बैंकों समेत सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की उन्हें गहरी जानकारी थी। उनके मुताबिक, महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अजित पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बारामती के विकास में योगदान का जिक्र

अमित शाह ने बारामती के विकास की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बारामती देश के सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्रों में से एक है और इसके विकास में अजित पवार का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बारामती के विकास पर उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की पहचान ही उसके विकास के कारण देशभर में बनी है।

“दुनिया में हर तरफ आग लगी है”: रक्षा सचिव ने बताया, अगली जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, साइबर और संचार नेटवर्क पर भी लड़ी जाएगी

ये भी पढ़ें
Defence Secretary Rajesh Kumar Singh
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.