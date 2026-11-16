अजित पवार बार-बार बारामती क्यों जाते थे? अमित शाह ने सुनाया दिलचस्प किस्सा, बोले- ‘मैं उनसे कई बार पूछता था’

अमित शाह ने कहा कि वह अजित पवार से अक्सर पूछते थे कि उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद वह बार-बार बारामती क्यों जाते हैं। इसके जवाब में अजित पवार जनता की समस्याओं और उनके सवालों का हवाला देते थे। शाह के मुताबिक, अजित पवार कहते थे कि बारामती में लगने वाले जनता दरबार से उन्हें लोगों की समस्याओं की जानकारी मिलती है। उनका कहना था कि उनके घर का दरवाजा आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था और कोई भी व्यक्ति सुबह-सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें जगा सकता था। अमित शाह ने कहा कि राज्य के उपमुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने के बावजूद अजित पवार ने आखिरी समय तक जनता के बीच रहना नहीं छोड़ा। उन्हें हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद था।