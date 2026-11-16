छठ पूजा के बहाने राज ठाकरे पर बरसे सुनील शुक्ला, बोले- उत्तर भारतीय समाज मार खाने के लिए नहीं आया

Chhath Puja Controversy: महाराष्ट्र में छठ पूजा के मौके पर एक बार फिर मराठी और उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। खासकर मुंबई में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई में छठ पर्व मनाने का विरोध किया। इस बीच, उत्तर भारतीय विकास सेना (Uttar Bhartiya Vikas Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में मार खाने के लिए नहीं आया है और वह किसी के सामने झुकेगा नहीं।