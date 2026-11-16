महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC-ST आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Supreme Court on SC ST Seat: महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों का आरक्षण और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न तो मतदाताओं और न ही उम्मीदवारों को यह मांग करने का अधिकार है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।