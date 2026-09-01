Mumbai Ring Road: मुंबई में बनेंगे दो नए रिंग रोड, 307 किमी का होगा नेटवर्क, क्या है MMRDA का प्लान

दूसरा नया कॉरिडोर यानी 9वां रिंग रोड करीब 110 किलोमीटर लंबा होगा। इसे मुंबई कोस्टल रोड और ईस्टर्न फ्रीवे को जोड़ने वाले लूप के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत नरिमन पॉइंट से होगी। वहां से यह कोस्टल रोड और सी-लिंक के जरिए बांद्रा, वर्ली, वर्सोवा और बोरीवली तक पहुंचेगा। इसके बाद यह मार्ग ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल, ठाणे कोस्टल रोड और पूर्वी कॉरिडोर के जरिए फिर से दक्षिण मुंबई के नरिमन पॉइंट से जुड़ जाएगा। यानी मुंबई के दक्षिणी हिस्से से पश्चिमी उपनगरों, बोरीवली और ठाणे होते हुए फिर दक्षिण मुंबई तक एक बड़ा ट्रैफिक लूप तैयार होगा।