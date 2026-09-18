मुंबई में भांजे से मिलने आए मामा की मौत, चारों ने साथ खाना खाया, छठी मंजिल पर सोए; सुबह उठते ही बिगड़ा संतुलन

महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का ने जानकारी दी है कि संजय मिंज इस निर्माण स्थल पर काम नहीं करते थे। वह अपने दो दोस्तों के साथ वहां काम करने वाले अपने भांजे से मिलने पहुंचे थे। 10 सितंबर की रात चारों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद वे उसी निर्माणाधीन इमारत की छठी मंजिल पर सोने चले गए। देर रात या तड़के अचानक संजय का संतुलन बिगड़ गया और वह बिना सुरक्षा इंतजाम वाले लिफ्ट डक्ट में जा गिरे। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।