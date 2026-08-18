दाभोलकर हत्याकांड: मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे की सजा पर हाई कोर्ट की रोक, जमानत याचिका मंजूर

Narendra Dabholkar Case Verdict: महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एएनएस) के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर (Narendra Dabholkar Case) की हत्या के मामले में मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने अंदुरे को सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगा दी है।