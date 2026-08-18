‘एनडीए में आ जाइए, मंत्री पद मिलेगा’, रामदास आठवले का ऑफर शरद गुट ने ठुकराया, ‘शेखचिल्ली’ कहा

Ramdas Athawale Offer Sharad Pawar: केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के प्रमुख रामदास आठवले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सांसदों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। आठवले ने कहा कि अगर शरद पवार सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, तो उनकी पार्टी के आठ लोकसभा सांसदों को अलग से NDA का हिस्सा बनने पर विचार करना चाहिए। वहीं, आठवले के बयान पर शरद पवार गुट ने तीखा पलटवार करते हुए उन्हें ‘शेखचिल्ली’ करार दिया है।