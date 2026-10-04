राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे के संयुक्त मार्च पर शरद पवार बोले- SIR के मुद्दे पर सभी दल साथ आएं, हम समर्थन देंगे

बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए हैं। दोनों नेताओं की ओर से चुनावी प्रक्रिया और SIR से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। SIR प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार और चुनावी अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे गए हैं।