राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे के संयुक्त मार्च पर शरद पवार बोले- SIR के मुद्दे पर सभी दल साथ आएं, हम समर्थन देंगे

SIR के मुद्दे पर सभी दलों को एक साथ आने की अपील, फोटो सोर्स- IANS
Sharad Pawar Statement: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के संयुक्त विरोध मार्च को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मांग सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के कई अन्य हिस्सों में भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है।
शरद पवार ने कहा कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाई जा रही मांग केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि पुणे और नागपुर समेत राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी इस मुद्दे पर चर्चा और मांग उठ रही है।
शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर सभी संबंधित राजनीतिक दलों को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है।
NCP-SP प्रमुख ने कहा कि अगर सभी संबंधित राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक साथ आते हैं और समाधान निकालने के लिए कोई फैसला करते हैं, तो उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कथित तौर पर अनियमितताएं की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक दलों को मिलकर फैसला लेना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि इस तरह की पहल होने पर वह उसका समर्थन करेंगे और संबंधित दलों को अपना सहयोग देंगे।
बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए हैं। दोनों नेताओं की ओर से चुनावी प्रक्रिया और SIR से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। SIR प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार और चुनावी अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे गए हैं।
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