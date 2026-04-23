ढोंगी अशोक खरात से पत्नी ने मोड़ा मुंह, कोर्ट में बोली- पति की काली करतूतों में नहीं थी साथ

नासिक के चर्चित यौन शोषण और जमीन घोटाला मामले में आरोपी स्वयंभू बाबा अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहता कोर्ट ने कल्पना खरात की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब पुलिस के लिए कल्पना की गिरफ्तारी और तलाश और तेज हो गई है। सुनवाई के दौरान कल्पना खरात के वकील ने दावा किया कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं थीं। कल्पना खरात के नाम पर किये गए लेनदेन उनके पति अशोक खरात ने किये थे।