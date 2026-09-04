मुंबई में घर पहुंचते ही मासूम ने दादी को बताई बात, स्कूल बस में रेप के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार

Mumbai crime news: मुंबई के कामोठे इलाके में स्कूल बस में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप का कथित मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप स्कूल बस के ड्राइवर पर लगा है। बताया जा रहा है कि बस में बाकी बच्चे उतर गए थे और बच्ची अकेली रह गई थी। इसी दौरान ड्राइवर ने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया। मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।