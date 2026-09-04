4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई में घर पहुंचते ही मासूम ने दादी को बताई बात, स्कूल बस में रेप के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार

Navi Mumbai school bus rape case: नवी मुंबई के कामोठे में स्कूल बस में साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के आरोप में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची के घर पहुंचने के बाद दादी को बताने पर मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Sep 04, 2026

Navi Mumbai crime news

(प्रतीकात्मक तस्वीर-IANS)

Mumbai crime news: मुंबई के कामोठे इलाके में स्कूल बस में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप का कथित मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप स्कूल बस के ड्राइवर पर लगा है। बताया जा रहा है कि बस में बाकी बच्चे उतर गए थे और बच्ची अकेली रह गई थी। इसी दौरान ड्राइवर ने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया। मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना 2 सितंबर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक निजी बस का ड्राइवर है और बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने का काम करता था। बच्ची भी रोज इसी बस से स्कूल आती-जाती थी। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे वह बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए बस लेकर निकला था।

बताया जा रहा है कि रास्ते में एक-एक कर बाकी बच्चे बस से उतरते गए। आखिर में बच्ची बस में अकेली रह गई। आरोप है कि इसी मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया।

घर पहुंचकर दादी को बताई पूरी बात

मामला उस समय सामने आया जब बच्ची घर पहुंची और पेट में दर्द की शिकायत करने लगी। बच्ची ने अपनी दादी को बस में ड्राइवर की ओर से की गई गलत हरकत के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने स्कूल प्रबंधन को जानकारी दी और पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच कराई। इसके बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत नाबालिग बच्ची से रेप से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।

गुरुवार को आरोपी को पनवेल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई।

स्कूल बसों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी है। सबसे बड़ा सवाल छोटे बच्चों की स्कूल बस में सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि जब बस में छोटे बच्चे अकेले रह जाते हैं, तब उनकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था होती है।

नवी मुंबई की इस घटना ने कुछ दिन पहले दिल्ली के बवाना में सामने आए एक मामले की याद भी दिला दी है। वहां भी करीब तीन साल की बच्ची के साथ स्कूल से जुड़े वाहन के ड्राइवर पर गलत हरकत करने का आरोप लगा था। उस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद स्कूल बसों में ड्राइवर और स्टाफ की जांच, बच्चों की निगरानी और सफर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती की जरूरत फिर सामने आई है। हालांकि, नवी मुंबई के मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और अदालत में आरोप साबित होना बाकी है।

महाराष्ट्र: एशियन अस्पताल के NICU में भीषण आग, 9 नवजात शिशुओं समेत 58 मरीज बाल-बाल बचे

ये भी पढ़ें
Chhatrapati Sambhajinagar Asian Hospital fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

04 Sept 2026 12:18 pm

Published on:

04 Sept 2026 11:19 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में घर पहुंचते ही मासूम ने दादी को बताई बात, स्कूल बस में रेप के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

एल्विश यादव-तेजस्वी प्रकाश के बीच बढ़ा विवाद, वीडियो वायरल होने पर बोले यूट्यूबर-PR पर पैसा बर्बाद मत करो

Elvish Yadav viral video
मनोरंजन

Mirzapur The Movie Twitter Reaction: ‘मिर्जापुर’ फिल्म देख कोई बोला जबरदस्त तो किसी ने कहा भयानक आपदा, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Mirzapur the film twitter reaction in hindi Divyenndu pankaj tripathi
बॉलीवुड

‘बेबी’ से ‘गांधारी’ तक, एक्शन से इमोशनल किरदारों तक ऐसा बदला तापसी पन्नू का फिल्मी सफर

Taapsee Pannu Journey
मनोरंजन

बच्चों की धार्मिक पहचान को लेकर जावेद अख्तर ने किया खुलासा, सुनाया फरहान के बचपन का किस्सा

Javed Akhtar on Farhan Zoya Religion
बॉलीवुड

मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे का अनशन खत्म करने से इनकार, बोले- यह मेरा अंतिम आंदोलन, सरकार को 11 सितंबर का अल्टीमेटम

Manoj Jarange Patil Protest
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.