मुंबई के लिए 8 अक्टूबर का दिन बेहद खास, PM मोदी देंगे तीन बड़ी सौगातें, जानें पूरी डिटेल

33.5 किलोमीटर लंबी और 27 स्टेशनों वाली यह मेट्रो लाइन मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन है। इससे आरे से कफ परेड तक रोजाना लगभग 13 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। मेट्रो लाइन-3 दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक और प्रशासनिक इलाकों जैसे फोर्ट, काला घोड़ा, मंत्रालय, आरबीआई, बीएसई और नरीमन पॉइंट को सीधे जोड़ेगी। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट, मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नरीमन पॉइंट सहित प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।