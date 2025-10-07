मुंबई के लिए 8 अक्टूबर का दिन बेहद खास, PM मोदी देंगे तीन बड़ी सौगातें, जानें पूरी डिटेल

पीएम मोदी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ (Patrika Photo)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। यह दो दिवसीय दौरा राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) का उद्घाटन करेंगे। लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा।
1160 हेक्टेयर में फैले इस अत्याधुनिक हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे कुशल हवाई अड्डों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोगुना बड़ा है। इसे कई चरणों में बनाया जा रहा है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद यह हवाई अड्डा 9 करोड़ यात्रियों को सर्विस देने और हर साल 32 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) से अधिक माल का प्रबंधन करने में सक्षम होगा।
इस एयरपोर्ट की खासियत यह है कि इसमें एक स्वचालित पीपल मूवर (APM) सिस्टम होगा, जो चारों टर्मिनलों को जोड़कर यात्रियों को आसानी से स्थानांतरित करेगा। साथ ही इसमें 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, स्थायी विमानन ईंधन (SAF) भंडारण, ईवी बस कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी। एनएमआईए देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा।
एनएमआईए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं से लैस है। इसमें लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए 3,700 मीटर लंबा रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं।
एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और अकासा एयर जैसी एयरलाइनों ने एनएमआईए से विभिन्न घरेलू शहरों को जोड़ने वाली उड़ानें शुरु करने की घोषणा की है।
इसमें अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74 प्रतिशत और सिडको (CIDCO) की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
पीएम मोदी 8 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3:30 बजे ही आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैली मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुआ है। इसके साथ ही, वह 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
33.5 किलोमीटर लंबी और 27 स्टेशनों वाली यह मेट्रो लाइन मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन है। इससे आरे से कफ परेड तक रोजाना लगभग 13 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। मेट्रो लाइन-3 दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक और प्रशासनिक इलाकों जैसे फोर्ट, काला घोड़ा, मंत्रालय, आरबीआई, बीएसई और नरीमन पॉइंट को सीधे जोड़ेगी। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट, मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नरीमन पॉइंट सहित प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर एक एकीकृत मोबिलिटी ऐप ‘मुंबई वन’ भी लॉन्च करेंगे। यह ऐप मेट्रो, मोनोरेल, बस और उपनगरीय रेल जैसे 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इस ऐप से यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग, मल्टीमॉडल ट्रैवल पास, रीयल-टाइम अपडेट, वैकल्पिक रूट सुझाव, और एसओएस अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे लोगों को लंबी कतारों से मुक्ति और एक सहज, सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा।
‘मुंबई वन’ में मुंबई मेट्रो लाइन 2ए और 7, मुंबई मेट्रो लाइन 3, मुंबई मेट्रो लाइन 1, मुंबई मोनोरेल, नवी मुंबई मेट्रो, मुंबई उपनगरीय रेलवे, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट), ठाणे नगर परिवहन, मीरा भयंदर नगर परिवहन, कल्याण डोंबिवली नगर परिवहन और नवी मुंबई नगर परिवहन शामिल हैं।
