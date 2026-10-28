‘ठाणे आकर वापस नहीं जा पाओगे’, प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड पर शिंदे गुट की चेतावनी, कहा- अभी सहानुभूति में चुप हैं

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद नरेश म्हस्के ने आरोप लगाया कि प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के बाद विपक्षी दल एकजुट होकर इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं और बिना वजह शिवसेना को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों में एक साथ आने के बावजूद विपक्षी दलों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और अब वे इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। म्हस्के ने कहा कि शिवसेना पर हत्या के झूठे आरोप लगाकर माहौल बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना के पहले ही दिन पुलिस आयुक्त से फोन पर बात कर मामले की गहन जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मांग रही है कि आरोपी कोई भी हो, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक को न्याय मिले।