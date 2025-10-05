इंसान नहीं, सांप को CPR देकर बचाई जान! पूरी खबर पढ़ चकरा जाएगा सिर

इस वजह से सर्पमित्र हर्षद शेंडे पहले सांप को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद हर्षद ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए सीपीआर देने का फैसला किया। उन्होंने एक पतली पाइप को सांप के मुंह में डालकर उसके चारों ओर रुई लगाई ताकि हवा ठीक से अंदर जा सके। कुछ बार सीपीआर देने के बाद सांप ने हल्की हरकत दिखाई। इसके बाद जब उसे पानी पिलाया गया, तो कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह होश में आ गया। सांप पूरी तरह हिलने-डुलने लगा।