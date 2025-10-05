इंसान नहीं, सांप को CPR देकर बचाई जान! पूरी खबर पढ़ चकरा जाएगा सिर

सर्पमित्र ने सांप को दी सीपीआर, बचाई उसकी जान (Photo: IANS/File)
आपने अक्सर सुना होगा कि आपात स्थिति में किसी इंसान को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर (CPR) देकर उसकी जान बचाई गई। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी जानवर को भी सीपीआर दिया जा सकता है और वो भी किसी सांप को? जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान किसी सांप को सीपीआर दे रहा है, यह सुनकर ही सिहरन होती है। मगर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र के नागपुर जिले (Nagpur) के हिंगणा इलाके (Hingna) में एक ऐसा ही हैरान करने वाला अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक सर्पमित्र ने बेहोश पड़े सांप को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। यह घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि इंसानियत और जीवों के प्रति संवेदनशीलता की भी एक मिसाल है।
बताया जा रहा है कि हिंगणा निवासी हर्षद शेंडे पेशे से ‘सर्पमित्र’ हैं. उन्हें एक घर में सांप दिखने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर हर्षद (Sarpa Mitra Harshad Shende) ने देखा कि एक कुकरी प्रजाति का सांप (Oligodon species) एक ड्रम के नीचे फंसा हुआ था और बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहा था।
बता दें कि कुकरी सांप जहरीले नहीं होते। वह विषहीन सांपों की प्रजाति में गिने जाते हैं।
इस वजह से सर्पमित्र हर्षद शेंडे पहले सांप को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद हर्षद ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए सीपीआर देने का फैसला किया। उन्होंने एक पतली पाइप को सांप के मुंह में डालकर उसके चारों ओर रुई लगाई ताकि हवा ठीक से अंदर जा सके। कुछ बार सीपीआर देने के बाद सांप ने हल्की हरकत दिखाई। इसके बाद जब उसे पानी पिलाया गया, तो कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह होश में आ गया। सांप पूरी तरह हिलने-डुलने लगा।
हर्षद शेंडे ने बताया कि यह सांप कॉमन कुकरी प्रजाति का था और पूरी तरह से विषहीन होता है। सांप के ठीक होने के बाद उन्होंने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।
स्थानीय लोगों ने हर्षद के इस मानवीय प्रयास की जमकर सराहना की। आमतौर पर लोग सांप देखकर घबरा जाते हैं, और उसे मार डालते है। लेकिन सर्पमित्र हर्षद ने अपने सूझबूझ से एक जीव की जान बचाकर दुर्लभ उदाहरण पेश किया है।
