‘वो संत नहीं है, भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं दे सकता’: अभिजीत दीपके और CJP नेताओं पर सोनम वांगचुक का बड़ा बयान

वांगचुक ने आगे कहा, "मैं यह भी दावा नहीं कर सकता कि वे कभी भ्रष्ट नहीं होंगे या राजनीतिक रूप से स्वार्थी तरीके से काम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उन्हें जितना देखा और जाना है, उसके आधार पर वे अच्छे लोग लगते हैं। साथ ही, मैं यह भी नहीं कह रहा कि वे संत हैं और उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। आगे चलकर वे क्या करेंगे और किस तरह काम करेंगे, इस पर मैं कोई निश्चित दावा नहीं कर सकता। लेकिन अब तक मैंने उन्हें जितना समझा और परखा है, उसके आधार पर वे बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही नेताओं की जरूरत है।"