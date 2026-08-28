Raksha Bandhan: राजनीति से परे भाई-बहन का वो अनकहा प्यार! सुप्रिया सुले ने शेयर की बचपन की वो मीठी यादें, जो हर आंख को कर देंगी नम

Raksha Bandhan News: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार NCP (SP)सांसद सुप्रिया सुले के लिए आसान नहीं रहा। भाई अजित पवार की याद में उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और अपने दिल की बात लिखी। सुप्रिया ने कहा कि इस बार राखी पर दादा उनके साथ नहीं हैं और यह बात उन्हें अंदर से बहुत परेशान कर रही है।