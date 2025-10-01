दशहरा और दुर्गा विसर्जन के लिए मुंबई तैयार, सात कमिश्नर और 19000 पुलिसकर्मी तैनात, चप्पे-चप्पे पर होगी नजर

मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि विसर्जन मार्ग और प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पूरे शहर में 10 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। वहीं, सुरक्षा के लिए कुल 19 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (Additional Commissioner), 32 डीसीपी, 3,000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल होंगे।