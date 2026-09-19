तुकाराम मुंढे ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी, बोले- ‘समझौता या काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं’

न्यूज18 मराठी को दिए एक इंटरव्यू में तुकाराम मुंढे से पूछा गया कि क्या कार्रवाई के दौरान लापरवाही या समझौता करने वाले FDA अधिकारियों पर आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए कुछ दिनों का इंतजार जरूरी नहीं है। अगर कोई अधिकारी काम में लापरवाही करता है या कार्रवाई के दौरान किसी तरह का समझौता करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गलत काम करना और सही काम नहीं करना, दोनों ही स्थितियों में विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।