PM मोदी से कोई तुलना नहीं, उन्होंने कैलाश पर्वत बनाया, गंगा को धरती पर लाया… उद्धव ठाकरे ने कसा तंज

ठाकरे का इशारा सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी उम्मीदवारों को अपने पाले में करने की कोशिशों की ओर था। दरअसल महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के मतदान पहले ही सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 68 सीटें जीत ली हैं। नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन भाजपा के उम्मीदवार 44 सीटों पर बिना किसी विरोध के चुने गए, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 22 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी दो सीटों पर जीती।