मुंबई

PM मोदी से कोई तुलना नहीं, उन्होंने कैलाश पर्वत बनाया, गंगा को धरती पर लाया… उद्धव ठाकरे ने कसा तंज

Uddhav Thackeray on PM Modi: महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश में अब लोकतंत्र नहीं, झुंडशाही है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 04, 2026

Uddhav Thackeray on PM Modi

उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियों के बीच शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग (EC) पर तीखा हमला बोला है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि देश में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि 'भीड़तंत्र' चल रही है, जहां वोट चोरी के साथ-साथ अब उम्मीदवारों की भी 'चोरी' शुरू हो गई है।

‘अब उम्मीदवारों की चोरी...’

पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, "हम उन्हें वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने उम्मीदवारों को ही चुराना शुरू कर दिया है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।"

ठाकरे का इशारा सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी उम्मीदवारों को अपने पाले में करने की कोशिशों की ओर था। दरअसल महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के मतदान पहले ही सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 68 सीटें जीत ली हैं। नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन भाजपा के उम्मीदवार 44 सीटों पर बिना किसी विरोध के चुने गए, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 22 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी दो सीटों पर जीती।

पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा

पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, "पीएम मोदी की तुलना हमसे मत कीजिए। उन्होंने तो कैलाश पर्वत बनाया, वे धरती पर गंगा लेकर आए और समुद्र मंथन में भी वह थे! लेकिन हम आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की उस मूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिसका पूजन मोदी जी ने सालों पहले अरब सागर में किया था।"

चुनाव आयोग को दी ये चुनौती

चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर ललकारा। उन्होंने मांग की कि चुनाव प्रक्रिया में लगे रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा, "हम चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं, उन सभी अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड दिखाएं। हम देखना चाहते हैं कि वे किसके संपर्क में थे और उन्हें किसके आदेश मिल रहे थे।“

उन्होंने मांग की कि जिन महानगरपालिकाओं के जिन वार्डों में उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई है, वहां चुनाव रद्द किए जाएं और चुनावी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में मतदान 15 जनवरी को होने हैं और मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी।

गौरतलब हो कि शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई नगर निकाय चुनाव (BMC Election) के लिए अपने गठबंधन का घोषणा-पत्र जारी किया।

Updated on:

04 Jan 2026 08:44 pm

Published on:

04 Jan 2026 08:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / PM मोदी से कोई तुलना नहीं, उन्होंने कैलाश पर्वत बनाया, गंगा को धरती पर लाया… उद्धव ठाकरे ने कसा तंज

