मुंबई में UWA कैंपस के उद्घाटन पर बोले फडणवीस- ‘महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा फायदा’

University of Western Australia Mumbai campus:मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (UWA) के नए कैंपस की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कैंपस राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की जरूरत कम होगी और उन्हें देश में ही वैश्विक स्तर की शिक्षा का अवसर मिलेगा।