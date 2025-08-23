Rajasthan Road Accident: डीडवाना में भीषण सड़क हादसा, पुष्कर दर्शन को जा रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत; SUV के उड़े परखच्चे

Didwana Road Accident: डीडवाना-कुचामन जिले में लाडनूं तहसील क्षेत्र के जसवंतगढ़ के पास शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां लाडनूं से सुजानगढ़ की ओर जा रही सीकर डिपो की रोडवेज बस और एसयूवी कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एसयूवी सवार तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतक चूरू जिले के राजलदेसर और मौमासर निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना के अनुसार बोलेरो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे, जो पुष्कर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक गौवंश के सड़क पर आ जाने से एसयूवी वाहन और रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि एसयूवी वाहन के परखच्चे उड़ गए और हाईवे से नीचे जा गिरी। कार में फंसे शवों और घायलों को निकालने के लिए पुलिस को क्रेन की मदद लेनी पड़ी।
पुलिस व प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में महिलाओं शारदा, लिछमा, तुलछी और पुरुष ओमसिंह की मौत हो गई। वहीं ममता, मुरली, आशीष और रूपा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को लाडनूं के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं और घायलों का उपचार जारी है।
तेज बारिश के चलते बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर खुलवाया। मौके पर वृताधिकारी विक्की नागपाल, जसवंतगढ़ थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह सहित पुलिस जाप्ता पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।