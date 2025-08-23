Rajasthan Road Accident: डीडवाना में भीषण सड़क हादसा, पुष्कर दर्शन को जा रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत; SUV के उड़े परखच्चे

Didwana Road Accident: डीडवाना-कुचामन जिले में लाडनूं तहसील क्षेत्र के जसवंतगढ़ के पास शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां लाडनूं से सुजानगढ़ की ओर जा रही सीकर डिपो की रोडवेज बस और एसयूवी कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एसयूवी सवार तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।