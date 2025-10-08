CG Naxal Surrender: नारायणपुर में 70 लाख के 16 नक्सली हुए आत्मसमर्पण, 7 महिलाएं भी शामिल…

पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़ीया ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली अबूझमाड़ के माड़ डिविजन से जुड़े हुए हैं, जिनमें डिप्टी कमांडर और कंपनी नंबर 6 के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ में पुलिस की लगातार कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन और नए पुलिस कैंपों की स्थापना से नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, जिसके चलते वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।