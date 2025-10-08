CG Naxal Surrender: नारायणपुर में 70 लाख के 16 नक्सली हुए आत्मसमर्पण, 7 महिलाएं भी शामिल...(photo-patrika)
CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के विभिन्न इलाकों में सक्रिय कुल 16 नक्सलियों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़ीया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर कुल 70 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इसमें 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़ीया ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली अबूझमाड़ के माड़ डिविजन से जुड़े हुए हैं, जिनमें डिप्टी कमांडर और कंपनी नंबर 6 के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ में पुलिस की लगातार कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन और नए पुलिस कैंपों की स्थापना से नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, जिसके चलते वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।
सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास और सुरक्षित जीवन की दिशा में सहयोग दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाल ही में अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में दो नए पुलिस बेस कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे सुरक्षा बलों की पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ गई है।
इस कदम से ग्रामीणों में विश्वास बढ़ा है और नक्सल संगठन कमजोर हो रहे हैं। अबूझमाड़, जो कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, अब तेज़ी से शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। पुलिस की सक्रियता और स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाके में नक्सली गतिविधियों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है
