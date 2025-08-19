अबूझमाड़ के शब्बीर वड्डे और कोंडागांव की रुचि नाग ने रचा इतिहास! MBBS में हुआ चयन, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

Selection in MBBS: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के हिकोनार गांव से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शब्बीर वड्डे ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एमबीबीएस में चयनित होकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। शब्बीर के पिता खेती-किसानी से परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और विपरीत परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया। उनकी लगन को देखते हुए पोटाकेबिन स्कूल देवगांव की अधीक्षिका रंजीता नाग ने पढ़ाई में हरसंभव सहयोग किया।