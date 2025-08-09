विश्व आदिवासी दिवस पर संघर्ष का नया अध्याय… 18 साल से नहीं सौंपा गया आदिवासियों को अधिकार पत्र

World Tribal Day 2025: संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मान्यता देने के बाद से यह दिन आदिवासी समुदाय के लिए अधिकार, समान और संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। लेकिन नारायणपुर जिले के आदिवासियों के लिए यह दिन हर साल अधूरे सपनों और लंबी प्रतीक्षा की याद दिलाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों को सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) का स्पष्ट संवैधानिक अधिकार है।