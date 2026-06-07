‘हिंदू-मुस्लिम एजेंडा नौकरी नहीं दे सकता’, दिल्ली प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Abhijeet Dipke Delhi Protest CJP Takeaways: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के एक दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 सालों में देश की राजनीति हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन इससे युवाओं को न तो रोजगार मिल सकता है और न ही उनके भविष्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।