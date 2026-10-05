5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

जस्टिस उज्जल भुइयां और नरीमन के बयान पर बोले सिंघवी- लोकतंत्र में वोट का अधिकार प्रभावित होने से बड़ा मुद्दा क्या?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की ओर से नागरिकों के मतदान के अधिकार और वोट के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 05, 2026

Abhishek Manu Singhvi

Abhishek Manu Singhvi (Photo-Congress)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की ओर से नागरिकों के मतदान के अधिकार और वोट के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों न्यायाधीशों के विचारों और उनके बेबाक अंदाज की सराहना की।

सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति नरीमन वकील, लॉ ऑफिसर और जज के रूप में बेहद विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं न्यायमूर्ति भुइयां भी देश के सम्मानित और बेबाक न्यायाधीशों में शामिल हैं, जो अनावश्यक मुद्दों पर बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं।

आम आदमी को इससे बड़ा मुद्दा क्या प्रभावित करेगा?

उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति नरीमन ने जिस विषय पर बात की, उसके शीर्षक में ही 'आम आदमी' शब्द शामिल था। वहीं न्यायमूर्ति भुइयां ने नालसार विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी में अपने विचार रखे। दोनों ने वोट के प्रभाव को कम करने और मताधिकार से वंचित किए जाने जैसे मुद्दों पर बात की।

सिंघवी ने कहा ने कहा कि लोकतंत्र में आम आदमी को इससे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों न्यायमूर्तियों ने कोई नई बात नहीं कही है। नई बात उनके विचारों को व्यक्त करने का साहस, स्पष्टता और बेबाकी है।

न्यायमूर्तियों की बेबाकी का किया स्वागत

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में नागरिक समाज के अधिक से अधिक वर्ग इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुकार, वकील और गृहिणियां इन मुद्दों पर विचार करेंगे और उसी तरह निडर होकर अपनी बात रखेंगे।

सिंघवी ने कहा कि वह दोनों न्यायमूर्तियों की सोच और अपनी बात को बिना लाग-लपेट के सामने रखने के उनके साहस का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई को उसी रूप में सामने रखने और गलत को गलत कहने के लिए जिस निर्भीकता की जरूरत होती है, दोनों ने उसका परिचय दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 10:39 am

Published on:

05 Oct 2026 10:39 am

Hindi News / National News / जस्टिस उज्जल भुइयां और नरीमन के बयान पर बोले सिंघवी- लोकतंत्र में वोट का अधिकार प्रभावित होने से बड़ा मुद्दा क्या?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘भारत में शांति नहीं’ वाले संजय दत्त के बयान पर BJP की आई प्रतिक्रिया, कहा- पाकिस्तान में चले जाएं

Sanjay Dutt Marathi Language Statement
राष्ट्रीय

SIR 2026: SIR 2026: SIR पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच भाजपा का सवाल, वोटर लिस्ट साफ करने पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों?

BJP Responds to Congress on SIR
राष्ट्रीय

Uniform Civil Code: UCC लागू होने से अब कोई नहीं रोक सकता! दिलीप घोष ने बताया मोदी सरकार का अगला बड़ा मास्टरप्लान!

Dilip Ghosh Statement
राष्ट्रीय

जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला, ‘जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे’

Election Commission Row
राष्ट्रीय

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, SIT जांच और SIR रद्द करने की मांग

gyanesh kumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.