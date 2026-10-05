जस्टिस उज्जल भुइयां और नरीमन के बयान पर बोले सिंघवी- लोकतंत्र में वोट का अधिकार प्रभावित होने से बड़ा मुद्दा क्या?

उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति नरीमन ने जिस विषय पर बात की, उसके शीर्षक में ही 'आम आदमी' शब्द शामिल था। वहीं न्यायमूर्ति भुइयां ने नालसार विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी में अपने विचार रखे। दोनों ने वोट के प्रभाव को कम करने और मताधिकार से वंचित किए जाने जैसे मुद्दों पर बात की।