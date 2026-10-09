9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Amit Shah: ‘हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं’, अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना

Congress: अमित शाह ने राहुल गांधी और INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के कथित दुष्प्रचार के बावजूद BJP लगातार चुनाव जीत रही है। उन्होंने कई राज्यों के चुनावी नतीजों का हवाला दिया।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2026

Amit Shah

अमित शाह (फोटो-ANI)

Amit Shah On Congress: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कथित झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार चुनाव जीत रही है। शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के उपचुनावों के साथ राजस्थान और त्रिपुरा के निकाय चुनावों में NDA की जीत का हवाला देते हुए दावा किया कि जनता ने विपक्षी गठबंधन को नकार दिया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लगातार मिल रही चुनावी जीत जनता के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनाधार खो चुके विपक्षी दल हर हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता उनके इस रवैये को पहचान चुकी है।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Oct 2026 07:57 pm

Published on:

09 Oct 2026 07:57 pm

Hindi News / National News / Amit Shah: ‘हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं’, अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

74 शिक्षक वहां तैनात, जहां पढ़ने वाला एक भी बच्चा नहीं, स्कूलों पर शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने किया खुलासा

Gujarat teachers
राष्ट्रीय

CEC विवाद पर आज रात 8 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे खरगे-राहुल, विपक्ष के 10 सांसदों को मिली मुलाकात की मंजूरी

President Droupadi Murmu
राष्ट्रीय

‘जो आदमी डरता है, आज या कल मरता है’, कांग्रेस ने पीएम मोदी डरा हुआ बताया, राष्ट्रपति से मिलने से पहले संविधान सदन में जुटे विपक्षी सांसद

Congress news
राष्ट्रीय

महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पर जनता ने दिया जवाब, तमिलनाडु में दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम विजय का बयान

Tamil Politics
राष्ट्रीय

तमिलनाडु उपचुनाव में दोनों सीटों पर हार के बाद एमके स्टालिन ने दी प्रतिक्रिया, कहा- विजय की पार्टी ने वोटरों को ब्लैकमेल किया

Mk Stalin
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.