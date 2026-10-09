महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पर जनता ने दिया जवाब, तमिलनाडु में दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम विजय का बयान

Tamil Nadu by-election results: मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा उपचुनाव में टीवीके की जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय ने इसे महिलाओं के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों और व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ जनता का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल उनकी या पार्टी की नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक शालीनता की जीत है।