महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पर जनता ने दिया जवाब, तमिलनाडु में दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम विजय का बयान

टीवीके नेताओं के साथ मुख्यमंत्री विजय। (फोटो- X/Vijay)
Tamil Nadu by-election results: मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा उपचुनाव में टीवीके की जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय ने इसे महिलाओं के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों और व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ जनता का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल उनकी या पार्टी की नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक शालीनता की जीत है।
विजय ने तमिलनाडु उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद शुक्रवार को कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता के बीच टीवीके की स्वीकार्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्थन मजबूत है।
उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने धनबल या किसी तरह के दबाव का सहारा लिए बिना केवल जनसंपर्क, रिश्तों और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव जीता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संदेश भी स्पष्ट हो गया है कि तमिलनाडु भ्रष्ट ताकतों का गढ़ नहीं, बल्कि जनशक्ति का गढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी पार्टी और नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन मतदाताओं ने मतदान के जरिए उसका जवाब दे दिया।
विजय ने मदुरांतकम और धारापुरम के मतदाताओं, सहयोगी दलों कांग्रेस, वीसीके, एमडीएमके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने दोनों विजयी उम्मीदवारों मर्गदम कुमारवेल और सत्यभामा को भी बधाई दी।
सीएम विजय ने कहा कि यह जीत महिलाओं के सम्मान, राजनीतिक मर्यादा और मतदाताओं के अधिकारों की जीत है। विजय ने विश्वास जताया कि ऐसी चुनावी सफलताएं भविष्य में भी जारी रहेंगी और जनता का समर्थन उनकी पार्टी को आगे भी मिलता रहेगा।
मंत्री आधव अर्जुन ने सोशल मीडिया पर सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि साजिशी गठबंधनों की राजशाही मानसिकता और हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को दबाने की कोशिशों के खिलाफ जनता ने लोकतांत्रिक जनादेश सुनाया है।
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