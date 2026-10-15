कौन था उम्र में बड़ा वो ‘दोस्त’ जिससे दिल की हर बात कर लेते थे APJ Abdul Kalam!

रामनाथपुरम में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मद्रास (अब चेन्नई) जाने का फैसला किया। उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में दाखिला लेना था। तब तक उनकी बहन ज़ोहरा की शादी जलालुद्दीन से हो चुकी थी। वे दोनों कलाम के सपनों और महत्वाकांक्षाओं के सबसे बड़े समर्थक थे। ज़ोहरा चाहती थीं कि उनका भाई अपने सपनों को पूरा करे और इस सफर में जलालुद्दीन उनके मार्गदर्शक बने रहे। हालांकि, एमआईटी की 600 रुपये की एडमिशन फीस कैसी जुटाई जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था। आज भले ही यह रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन उस समय अब्दुल कलाम के लिए यह लगभग एक लाख रुपये के बराबर थी। एपीजे कलाम को इस संकट से बाहर निकालने में उनकी बहन और जीजा यानी अहमद जलालुद्दीन ने मदद की। दरअसल, कलाम के माता-पिता ने एक-एक पाई जोड़कर बेटी ज़ोहरा के लिए सोने के कुछ गहने बनवाए थे। ज़ोहरा ने एक पल की भी देर किए बिना यह घोषणा कर दी कि वह अपने गहने साहूकार के पास गिरवी रखकर कलाम के दाखिले पैसा उधार लेंगी। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि शादीशुदा होने के नाते भविष्य में उनके अपने परिवार को इन गहनों की ज़रूरत पड़ सकती है। अहमद जलालुद्दीन भी इस निर्णय में बराबर के साथी रहे।